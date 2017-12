Último filme de James Bond já tem versão pirata na web O último filme de James Bond, Cassino Royale, protagonizado por Daniel Craig, já é vítima da pirataria global em grande escala, segundo o jornal The Guardian. Cerca de 250 mil cópias do filme foram distribuídas na rede desde sua estréia mundial na semana passada, principalmente através de portais como BitTorrent, que permite o download gratuito de música, filmes e jogos. "No sábado, os usuários já podiam encontrar facilmente cópias de Cassino Royale em várias redes de troca de informação", afirmou David Price, chefe de informação sobre pirataria da Envisional, uma companhia de controle da internet. A primeira cópia acessível aos usuários foi uma versão de má qualidade filmada com uma câmera em um cinema da Rússia, mas pouco depois apareceu outra muito melhor que foi postada por um grupo chamado Pukka, segundo o The Guardian. "O BitTorrent facilita a obtenção do material atualizado. Quanto mais pessoas descarregam as coisas, mais rápida é a expansão. Revolucionou a velocidade com que os filmes piratas se propagam", explicou Price. Os estudos MGM tentaram por todos os meios evitar a pirataria de Cassino Royale antes de sua estréia mundial, mas pouco pôde fazer depois para evitar a circulação de cópias na internet, o que pode gerar perdas de milhões de dólares para a empresa. Apesar da pirataria, o 21.º filme do agente 007 está triunfando nas bilheterias de todo o mundo. O primeiro fim de semana após a estréia arrecadou mais de 13 milhões de libras (cerca de 20 milhões de euros) só no Reino Unido, e 44 milhões no total, dois terços a mais que os outros filmes da série, segundo The Guardian.