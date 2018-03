Último filme de Harry Potter será dividido em dois

O sétimo e último filme da série baseada nos livros do personagem Harry Potter será dividido em duas partes, revelou o produtor David Heyman. Ele disse ao jornal Los Angeles Times que está impossível adaptar o último e longo livro de J.K. Rowling, Harry Potter e as Relíquias da Morte, em um único filme. O filme baseado no último livro tem previsão de lançamento para novembro de 2010, e a segunda parte seria lançada nos cinemas em maio de 2011. "Diferentemente de qualquer outro livro, não é possível retirar elementos deste. Você pode tirar cenas de Rony jogando o quadribol no quinto livro, você pode remover (uma cena) de Hermione e aquelas histórias paralelas... mas no sétimo (livro), isto não pode ser feito", disse Heyman. O ator Daniel Radcliffe, que interpreta o mago desde o primeiro filme, disse que "é a única forma de fazer isto sem cortar uma grande parte do livro". "Existem tramas paralelas, separadas, nos outros livros, por isso era mais fácil cortá-las, apesar de aqueles cortes serem um horror para alguns fãs, mas o sétimo livro não tem tramas paralelas. É uma história empolgante desde o começo", disse. Bilheteria Os cinco primeiros filmes da série arrecadaram US$ 4,5 bilhões no mundo todo, o que transforma Harry Potter na série cinematográfica de maior bilheteria da história, ultrapassando os filmes de James Bond e a saga Guerra nas Estrelas. O diretor David Yates deve voltar ao comando da série dos dois últimos filmes, que devem ser filmados ao mesmo tempo. Yates já dirigiu Harry Potter e a Ordem da Fênix e atualmente está filmando Harry Potter e o Enigma do Príncipe. O roteirista Steve Kloves também deve retornar para adaptar o último livro, que é cheio de ação e mostra o conflito final entre o mago órfão Harry Potter e seu inimigo, Voldemort. O produtor David Heyman disse ao Los Angeles Times que dividir o último capítulo da saga em dois filmes é uma fórmula correta, mas o problema será encontrar o ponto certo para esta divisão. "A questão será: onde você vai dividir? E como você faz com que seja uma, mas também duas histórias separadas e diferentes? Você divide em um momento de suspense ou em um de resolução?" Por enquanto, os fãs da série esperam a estréia de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que está prevista para novembro de 2008. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.