Último filme de Anna Nicole Smith deve sair em DVD em maio O último filme feito pela ex-coelhinha da Playboy Anna Nicole Smith, uma comédia de ficção científica intitulada Illegal Aliens, sairá em DVD em maio, nos EUA, anunciou seu distribuidor na terça-feira. O filme traz Anna Nicole, que morreu na semana passada na Flórida, no papel de uma de três alienígenas que se transformam em "boazudas super-sensuais que chegam para proteger a Terra das forças do mal intergalácticas", segundo o material de imprensa da MTI Home Video, que vai distribuir o filme em locadoras de DVDs. Um representante da MTI, Ed Baran, descreveu Illegal Aliens como uma produção de baixo orçamento e tom propositadamente satírico na qual Anna Nicole Smith zomba de sua própria imagem de símbolo sexual. Não há planos para lançar o filme nos cinemas, disse Baran. Fica claro que os produtores não tinham ambições de Oscar para o filme de 93 minutos rodado em setembro de 2005 em Vermont, Los Angeles e Nova York. Cenas Um trailer do filme postado no site da produtora, a Edgewood Studios (www.edgewoodstudios.com), mostra o personagem de Anna, Lucy, gritando "ninguém enfia um míssil no traseiro de Lucy e sai ileso!". Em outra cena, ela aparece amarrada a uma cadeira e reclama: "Para quem eu terei que dar para conseguir sair deste filme?" Anna Nicole Smith investiu seu próprio dinheiro no projeto e até mesmo contribuiu para escrever seu papel no roteiro. Seu filho, Daniel, que morreu em setembro passado nas Bahamas, aos 20 anos, três dias depois de Smith dar à luz sua filha, recebeu créditos de produtor assistente no filme, disse Baran. "Muitas pessoas gostam de dizer que Anna Nicole era idiota, mas eu realmente não acho que ela fosse", disse ele. "Ela se auto-satiriza no filme, e acho isso bem inteligente." Carreira A ex-stripper e modelo das páginas centrais da revista Playboy morreu na última quinta-feira de causas desconhecidas quando estava envolvida numa disputa em torno da paternidade de sua filha, além de uma disputa prolongada sobre a fortuna deixada por um idoso magnata petrolífero com quem ela se casou em 1994. Anna, que tinha 39 anos, estrelou seu próprio reality show na TV a cabo, The Anna Nicole Smith Show. Ela atuou em alguns filmes, começando em 1994 com A Roda da Fortuna e Corra que a Polícia Vem Aí 33 1/3 - O Insulto Final. Baran disse que o momento da distribuição do último filme da atriz coincidiu com sua morte, já que a MTI o tinha oferecido para o setor varejista para distribuição na próxima primavera americana, cerca de uma semana e meia antes de sua morte. A modelo pretendia participar da campanha de divulgação do filme, disse ele.