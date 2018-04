Último filme da saga 'Jogos Vorazes' mantém liderança nos EUA

Jogos Vorazes: A Esperança - O Final se manteve no topo da bilheteria dos Estados Unidos pela segunda semana consecutiva, com US$ 51,6 milhões, quantia superior à obtida por estreias como O Bom Dinossauro e Creed: Nascido para Lutar.

Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pelo site Box Office Mojo, a quarta e última parte da saga protagonizada por Jennifer Lawrence acumula quase US$ 450 milhões no mundo todo, US$ 200 milhões apenas em salas dos EUA.

O filme narra o ataque decisivo, de todos os distritos unidos, contra o presidente Snow (Donald Sutherland), cada vez mais obcecado em destruir Katniss (Lawrence).

Por sua vez, Disney e Pixar alcançaram o segundo lugar com O Bom Dinossauro, que arrecadou US$ 39,2 milhões.

O filme mostra a amizade entre o Apatossauro Arlo e Spot, um humano, em um mundo em que o asteroide que mudou para sempre a vida na Terra jamais atingiu o planeta e os dinossauros nunca foram extintos.

Já o terceiro posto ficou com para Creed: Nascido para Lutar, com US$ 30,1 milhões.

O filme, dirigido por Ryan Coogler e protagonizado por Michael B. Jordan, coloca Sylvester Stallone novamente na pele do boxeador Rocky Balboa, que desta vez atua como treinador do filho do amigo e antigo rival, Apollo Creed.

A lista é completada por 007 Contra Spectre, com US$ 12,8 milhões, e Snoopy & Charlie Brown: Peanuts, o Filme, com 9,7 milhões.