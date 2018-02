Último filme da saga 'Harry Potter' já soma US$ 168 milhões arrecadados

SÃO PAULO - Oitavo e último filme da saga, Harry Potter as Relíquias da Morte - Parte 2 já arrecadou nos Estados Unidos e no Canadá US$ 168,6 milhões durante o fim de semana de estreia. A cifra bateu o recorde anterior de US$ 158,4 milhões, atingido nos primeiros três dias de Batman - O Cavaleiro das Trevas, em 2008.

Relíquias da Morte - Parte 2 é o oitavo e derradeiro filme da franquia "Harry Potter" e o primeiro a ser lançado em 3D. Está sendo exibido também em cinemas com tela IMAX de formato grande e vendeu o recorde de 2 milhões de dólares em ingressos para uma estreia de meia-noite em telas IMAX, segundo a Warner Bros., que faz parte da Time Warner.

Desde que a série começou, dez anos atrás, os sete filmes anteriores a Relíquias - Parte 2 já geraram mais de 6,4 bilhões de dólares em vendas de ingressos, além de outros bilhões graças a DVDs e artigos relacionados. Os filmes são baseados nos livros da autora britânica J.K. Rowling.

A expectativa é que os fãs leais da série, ansiosos por despedir-se dela, lotem os cinemas para assistir à conclusão da batalha entre o bem e o mal em um mundo fantástico de bruxaria. Espectadores, alguns usando fantasias inspiradas em em Harry Potter, fizeram filas nos cinemas para as primeiras sessões e os eventos coordenados com a estreia do filme.