Último dos James Bond pode interpretar o diabo no cinema Último ator a encarnar James Bond nas telas do cinema, o britânico Daniel Craig, estuda uma proposta para interpretar o diabo em uma adaptação de Hollywood para o poema épico Paraíso perdido, de John Milton (1608-1674). O filme, que narrará a rebelião celestial instigada por Lúcifer, será dirigido por Scott Derrickson, que já rodou O Exorcismo de Emily Rose, informou neste domingo, 11, o The Sunday Times. Caso Craig, de 39 anos, aceite a oferta, poderá contracenar com a atriz australiana Nicole Kidman. No entanto, outro nome já é alvo de especulações diante da possível recusa do britânico: Heath Ledger, indicado no ano passado ao Oscar de melhor ator por Brokeback Mountain. Publicada em 1667, a obra clássica do poeta inglês do século 17 aborda em 12 volumes a criação do Universo, a origem do pecado, a morte e o mal. O roteirista do filme, Stuart Hazeldine, prometeu levar às telas um dos versos mais polêmicos do poema de Milton: "Melhor reinar no inferno do que servir no céu".