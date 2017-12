'Ultimato Bourne' lidera indicações a prêmio People's Choice

O Ultimato Bourne liderou a lista de indicados para o prêmio People's Choice Awards, cerimônia anual com uma variedade de categorias cujos vencedores são escolhidos pelo público norte-americano, informaram os organizadores na quinta-feira, 8. O thriller de espionagem foi indicado como melhor filme, melhor filme de ação e trilogia favorita. O astro do filme, Matt Damon, também foi apontado como melhor ator de filme de ação. Outros candidatos com múltiplas indicações são Piratas do Caribe: No Fim do Mundo e Transformers, ambos na disputa pelo prêmio de melhor filme. Bruce Willis e Johnny Deep disputam com Damon o prêmio de melhor ator em filme de ação. Willis e Depp também concorrem com Denzel Washington pelo prêmio de melhor ator. Jessica Alba recebeu duas indicações, para melhor atriz coadjuvante e melhor atriz de filme de ação. Os vencedores das 38 categorias, divididas entre filme, TV e música, serão anunciados em cerimônia de gala no Shrine Auditorium, em Los Angeles, no dia 8 de janeiro.