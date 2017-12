'Ultimato Bourne' leva Oscar de Efeitos Sonoros Favorito ao prêmio, O Ultimato Bourne levou o Oscar de Efeitos Sonoros. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Também concorreram Onde os Fracos Não Têm Vez (Skip Lievsay), Ratatouille (Randy Thom e Michael Silvers, Sangue Negro (Christopher Scarabosio e Matthew Wood) e Transformers (Ethan Van der Ryn e Mike Hopkins).