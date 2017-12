'Ultimato Bourne' leva 3º prêmio com Melhor Montagem A eterna Bridget Jones, a atriz Renee Zellweger entregou o prêmio de melhor Montagem a O Ultimato Bourne (Christopher Rouse). Este é o terceiro prêmio que o filme fatura nesta noite. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Em seu discurso, Christopher Rouse falou que estava muito emocionado com a presença de seu pai em um momento tão importante para ele. "Meu pai ganhou um Oscar há 48 anos atrás e eu estou muito orgulhoso porque hoje estou na companhia dele. Obrigada a todos. Universal Picture, Academia, Matt Damon e especialmente minha família. Crianças, eu amo vocês. Muito obrigada." Além dele, estavam na disputa O Escafandro e a Borboleta (Juliette Welfling), Na Natureza Selvagem (Jay Cassidy), Onde os Fracos Não Têm Vez (Roderick Jaynes) e Sangue Negro (Dylan Tichenor).