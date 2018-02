Últimas cédulas do Oscar são enviadas a jurados

Será que o Oscar irá para Benjamin Button ou Milk? Ou será que Quem quer ser um Milionário? é que levará a melhor no mês que vem? As últimas cédulas de votação do Oscar foram enviadas na quarta-feira, 28, para os cerca de 5.800 membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, para que eles decidam os melhores filme, ator, atriz, diretor e 20 outras categorias, informaram os organizadores. As cédulas - ainda feitas de papel, apesar do domínio do e-mail e das mensagens de texto em celulares-- devem ser devolvidas no dia 17 de fevereiro, logo antes da entrega dos prêmios, no dia 22 de fevereiro. A empresa PriceWaterhouseCoopers é responsável pela contagem dos votos. Em todos os 75 anos da premiação, a empresa nunca teve nenhum problema de segurança. O Curioso Caso de Benjamin Button, sobre um homem que nasce velho e rejuvenesce com o tempo, lidera as indicações, tendo sido citado em 13 categorias, incluindo melhor filme e melhor ator, para Brad Pitt. Já Quem quer ser um Milionário? vem logo atrás, com 10 indicações. Os outros indicados a melhor filme são Milk - a voz da igualdade, sobre direitos civis para os gays; O Leitor, romance pós-Holocausto; e Frost/Nixon, drama político. Somente dois parceiros da PricewaterhouseCoopers saberão os nomes dos vencedores antes da cerimônia. Os envelopes com os nomes dos vencedores são entregues aos apresentadores de cada categoria imediatamente antes deles entrarem no palco, de acordo com a empresa. (Reportagem de Jill Serjeant)