Última saga de Harry Potter será filmada em duas partes

Harry Potter e as Relíquias da Morte, a sétima e última aventura do bruxo mais popular da literatura atual, chegará ao cinema em dois filmes. Eles deverão estrear em novembro de 2010 e em maio de 2011. A versão eletrônica do jornal Los Angeles Times antecipou na quarta-feira, 12, que os estúdios Warner e os produtores da franquia baseada na obra da escritora britânica J.K. Rowling devem anunciar nesta quinta-feira, 13, seu plano de dividir a derradeira aventura de Harry Potter em dois longas. Os filmes deverão ser lançados com os nomes Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte I e Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte II, disse ao LA Times o produtor David Heyman. O diretor David Yates, que dirigiu Harry Potter e a Ordem da Fênix e Harry Potter e o Enigma do Príncipe - ainda em produção -, também será o responsável pelos dois longas da última saga. Já o roteiro das duas partes ficará a cargo de Steve Kloves, que também já trabalhou em outros filmes da franquia. O ator Daniel Radcliffe, que interpreta o mago desde o primeiro filme, disse que "é a única forma de fazer isto sem cortar uma grande parte do livro". "Existem tramas paralelas, separadas, nos outros livros, por isso era mais fácil cortá-las, apesar de aqueles cortes serem um horror para alguns fãs, mas o sétimo livro não tem tramas paralelas. É uma história empolgante desde o começo", disse. Os cinco primeiros filmes da série arrecadaram US$ 4,5 bilhões no mundo todo, o que transforma Harry Potter na série cinematográfica de maior bilheteria da história, ultrapassando os filmes de James Bond e a saga Guerra nas Estrelas.