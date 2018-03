Última residência de Bruce Lee vai virar museu em Hong Kong O bilionário proprietário da última casa em que Bruce Lee viveu pretende erguer um museu dedicado ao ícone das artes marciais, cedendo aos apelos do público para impedir a venda por milhões de dólares da residência luxuosa em um subúrbio ao norte de Hong Kong. O filantropo e magnata imobiliário Yu Panglin, 86 anos, tinha posto à venda o luxuoso sobrado de 530 metros quadrados de Bruce Lee, no bairro arborizado de Kowloon, mas mudou de idéia, cedendo ao desejo dos fãs de que o local fosse preservado. Yu disse a jornalistas na segunda-feira que vai doar o imóvel ao governo de Hong Kong para ser usado como museu e anunciou um plano de ampliar o imóvel para convertê-lo em memorial ao ícone das artes marciais. Ele disse que também levantará capital para o museu e que todos os lucros futuros serão revertidos a obras beneficentes. De acordo com o consultor imobiliário de Yu, o magnata deseja deixar a casa como está, mas ampliar o imóvel para 2.790 metros quadrados de modo a incluir uma biblioteca, um centro de artes marciais e um cinema, para expor a filosofia de artes marciais de Bruce Lee. "Se a coisa for feita em pequena escala, não será possível atrair turismo e pessoas", disse o consultor Michael Choi. Bruce Lee, que morreu sob circunstâncias misteriosas em 1973, com apenas 32 anos, protagonizou clássicos de kung fu como "Fist of Fury", "Jogo da Morte" e "Operação Dragão". Reverenciado por fãs das artes marciais e cinéfilos de todo o mundo por ter popularizado o gênero cinematográfico dos filmes de kung fu, Lee também ajudou a inaugurar a era de ouro do cinema de Hong Kong, nos anos 1960. Seus fãs ficaram satisfeitos com a notícia, tendo pressionado o governo de Hong Kong durante anos para que fosse criado um museu, na esperança de que a casa de Bruce Lee possa ser uma atração tão grande quanto a mansão Graceland, de Elvis Presley, no Tennessee, ou o memorial Beatles Story, em Liverpool. Os jornais de Hong Kong relataram que Yu recebeu ofertas de até 13 milhões de dólares pela casa, mas as recusou. "Agora que Yu fez uma doação tão generosa ao povo de Hong Kong, o maior obstáculo já foi superado", disse Wong Yiu-keung, presidente do Clube Bruce Lee de Hong Kong. "Do ponto de vista do turismo, a presença deste museu Bruce Lee vai atrair muitos visitantes a Hong Kong."