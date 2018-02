'Última Parada 174' fica fora da lista do Oscar 2009

O filme brasileiro Última Parada 174, de Bruno Barreto, ficou fora da lista de candidatos a melhor filme estrangeiro no Oscar, informou comunicado da Academia nesta terça-feira, 13. Nove filmes, de uma lista inicial de 65, avançaram para a próxima fase de seleção. Membros do comitê passarão sexta-feira, sábado e domingo assistindo a esses filmes para anunciar, em 22 de janeiro, os cinco candidatos finais à estatueta. Entre os escolhidos está Valsa com Bashir, que ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro no domingo, 11. A entrega dos prêmios, na 81.ª edição do Oscar, acontecerá dia 22 de fevereiro. Última Parada 174 foi escolhido em setembro pelo Ministério da Cultura como o candidato brasileiro à indicação ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira. O filme é uma ficção baseada na história real de um sobrevivente de uma chacina no Rio de Janeiro que anos mais tarde sequestra um ônibus. Veja os filmes que seguem na disputa pelo Oscar: Revanche, de Gotz Spielmann, Áustria The Necessities of Life, de Benoit Pilon, Canadá The Class, de Laurent Cantet, França The Baader Meinhof Complex, de Uli Edel, Alemanha Valsa com Bashir (Waltz with Bashir), de Ari Folman, Israel Departures, de Yojiro Takita, Japão Tear This Heart Out, de Roberto Sneider, México Everlasting Moments, de Jan Troell, Suécia 3 Monkeys, de Nuri Bilge Ceylan, Turquia