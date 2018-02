Uggie, cachorro de 'O Artista', grava suas pegadas no Teatro Chinês

Uggie, o cachorro que encantou os espectadores de O Artista, produção vencedora do Oscar de melhor filme em 2012, gravou na segunda-feira suas pegadas no mítico Teatro Chinês, geralmente reservado para as estrelas humanas da telona.

O cão, um Jack Russell Terrier, se tornou o primeiro cachorro a deixar as pegadas de suas patas no cimento dessa célebre localização.

"A principal mensagem que Uggie gostaria de enviar a todos (os que querem ter um cachorro) é, por favor, que se decidam pela adoção", disse seu treinador e cuidador pessoal, Omar Van Müller, durante a cerimônia.

Müller explicou que o ato serviu também como uma espécie de aposentadoria para o cão, já que ele não voltará a "atuar" em longas-metragens, enquanto continuará a participar de eventos beneficentes.

Uggie, que chegou à cerimônia em um caminhão de bombeiros, participou de outros filmes, entre eles Sr. Cupido e Água para Elefantes.

Durante o evento, Uggie foi acompanhado por outros "cachorros cinematográficos", os descendentes de Lassie e Rin Tin Tin.

Os originais Lassie e Reno Tin Tin obtiveram uma estrela na contígua Calçada da Fama, também situada no Hollywood Boulevard, em Los Angeles.

O Artista obteve cinco estatuetas em 2012: a melhor filme, diretor (Michel Hazanavicius), ator (Jean Dujardin), figurino (Mark Bridges) e trilha sonora original (Ludovic Bource).

O Teatro Chinês, uma das primeiras salas de filmes na história de Hollywood, abriga as pegadas de cerca de 200 celebridades, entre elas as de Marilyn Monroe, Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Harrison Ford, Johnny Depp e John Wayne.