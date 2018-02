Ufa, termina o inferno astral do ator Ben Affleck, que faz 43 anos

Ufa. Finalmente, o inferno astral de Ben Affleck termina neste sábado, dia 15 de agosto, quando o ator, diretor e roteirista completa 43 anos. Ele deve estar mesmo torcendo para esta fase passar, e rápido, pois está enfrentando o fim de seu casamento de dez anos com a atriz Jennifer Garner.

Pai de três filhos, o suposto pivô da separação do casal seria a ex-babá das crianças, Christine Ouzonian, de 28 anos.

Polêmicas à parte, o astro é o novo Batman e estreará, em março de 2016, uma provável trilogia do herói, que vai começar com o filme Batman vs Superman: A Origem da Justiça.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A princípio, a escolha de Affleck para o papel não agradou aos fãs dos filmes, que queriam outro ator no papel. Mas, segundo algumas publicações dos EUA, o ator batalhou um bom tempo pelo personagem, que deverá ser visto em mais de um longa.

Nascido Benjamin Géza Affleck-Boldt, em Berkeley, Califórnia, Affleck já ganhou dois Oscars, um pelo roteiro (com Matt Damon) de Gênio Indomável, em 1998; e outro de melhor filme, por Argo, que ele dirigiu, e pode ser visto em longas como Armagedom, de 1998; Jogo Duro, de 2000; Pearl Harbor, de 2001; A Soma de Todos os Medos, de 2002; Intrigas de Estado, de 2009; Argo, de 2012; Garota Exemplar, de 2014.