Ucraniana Kurylenko é escolhida nova 'Bond Girl' No mundo secreto do espião cinematográfico James Bond, o título de "Bond Girl" para o novo episódio da série tem sido um grande segredo, mas nesta segunda-feira os responsáveis pelo filme anunciaram que a ucraniana Olga Kurylenko é a escolhida. A Columbia Pictures, estúdio por trás da série, disse que a atriz de 28 anos foi escolhida para o papel no novo filme da série, cujo titulo ainda não foi divulgado. O filme, que será o 22o da série iniciada em 1962 com "Dr. No", deve estrear em novembro e terá novamente Daniel Craig no papel do espião britânico que geralmente salva o mundo de um terrível vilão. Informações divulgadas mais cedo apontaram a britânica Gemma Arterton como a nova Bond Girl, mas mesmo que Arterton tenha um papel no filme, ele não será tão grande quanto o de Kurylenko, segundo uma fonte próxima ao filme. A atriz ucraniana se une a uma longa lista de protagonistas que atuaram ao lado do espião 007, incluindo Ursula Andress em "Dr No", Halle Berry, Kim Basinger e, mais recentemente, Eva Green em "Casino Royale", que acumulou 600 milhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo. (Por Justin Kroll)