'Tyson' é um dos destaques da Mostra de Cinema de SP

Um dos destaques desta terça-feira, 27, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que entra em seu quinto dia, é a exibição do documentário "Tyson", ao meio-dia, no Unibanco Artplex, no Shopping Frei Caneca. Horário ideal para assistir sem ter de enfrentar grandes filas. O longa traça um retrato íntimo do boxeador Mike Tyson e faz uma análise da sua vida dentro e fora do ringue. Arrogante, polêmico e ex-usuário de drogas, o atleta afirmou em entrevista coletiva após a exibição do filme no festival de Cannes, em abril, que é um milagre que ainda esteja vivo. As informações são do Jornal da Tarde.

Tyson - Direção: James Toback. A história do boxeador Mike Tyson desde sua infância no Brooklyn, em Nova York, passando por auge e decadência. Hoje, às 12h, no Unibanco Arteplex (R. Frei Caneca, 569). Sexta, às 14h, no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073). Domingo, às 23h40, no Unibanco Arteplex.