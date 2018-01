TV paga exibe nesta quinta duas atrações com os Beatles Fãs dos Beatles (quem não é?) podem fazer nesta quinta-feira, 29, um interessante programa duplo na TV paga. Ambos os filmes passam no Telecine Cult. Às 15h35, Febre de Juventude, de Robert Zemeckis conta a história de adolescentes de New Jersey que fazem de tudo para assistir à estréia do quarteto de Liverpool nos EUA, no programa de TV de Ed Sullivan. Na seqüência, às 17h25, entram em cena os próprios Beatles, em Os Reis do Ié, Ié, Ié, de Richard Lester. O americano, radicado na Inglaterra, Lester talvez tenha sido o inventor do videoclipe. Ele absorveu lições do mestre Alfred Hitchcock na célebre cena da ducha de Psicose, de 1960, e a transportou para o musical, desconstruindo, por meio de corte e montagem, a unidade de espaço e tempo das músicas que apresenta no filme. Os Reis do Ié, Ié, Ié narra, como um falso documentário, o que devia ser um dia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, os Beatles em 1964. Eles sofrem o assédio dos fãs, divertem-se, cantam. E como cantam - a trilha é um regalo que inclui Can´t Buy me Love, And I Love Her, I Should Known Better e, claro, Hard Day´s Night. O importante é que os dois filmes passam o mais interessante - os Beatles foram decisivos na revolução dos costumes dos anos 60.