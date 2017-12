Turista confunde o ator Richard Gere com morador de rua

O ator americano Richard Gere, astro de sucessos como Uma Linda Mulher, foi confundido esta semana com um sem-teto por uma turista francesa, que ofereceu-lhe pedaços de pizza, sem perceber que era o ator caracterizado para estrelar seu filme mais recente.

Karine Valnais Gombeau explicou, ao New York Post, que caminhava com sua família nas proximidades da Grand Central Station, em Nova York, quando viu um homem de gorro, que cobria parte do rosco, vasculhar o lixo e decidiu oferecer a comida a ele.

Segundo ela, Gere perguntou o que tinha na sacola que ela carregava e aí ela ofereceu a pizza para ele. "Tentei falar com ele em inglês, mas veio metade em francês", divertiu-se. "Eu disse: 'desculpa! a pizza está fria'", relembrou. Gere agradeceu e afirmou: "Deus te abençoe".

Ela foi embora sem saber que havia alimentado não um morador de rua mas sim o o ator, que está filmando seu novo trabalho, Time Out of Mind. Ela só descobriu alguns dias depois, quando fotos começaram a ser divulgadas. "É mágico! Essa história é louca. Como eu ia imaginar que algo assim poderia acontecer", disse Gombeau. (Com agências internacionais)