Turco leva Urso de Ouro e Polanski é melhor diretor em Berlim

Preso na Suíça, Polanski foi premiado por 'The Ghost Writer'. Foto: Tobias Schwarz/Reuters

BERLIM - O filme turco "Bal", de Semih Kaplanoglu, ganhou neste sábado, 20, o Urso de Ouro da 60ª edição do Festival de Berlim, enquanto Roman Polanski, ausente do evento por estar em prisão domiciliar na Suíça, levou o Urso de Prata de melhor diretor por "The Ghost Writer". Polanski, cuja inclusão na competição foi interpretada como um afago ao colega por suas pendências com a justiça americana, recebeu o prêmio pelo filme no qual o personagem de Ewan McGregor escreve as memórias do ex-primeiro-ministro britânico e descobre uma trama sobre os sequestros da CIA no Iraque.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Filme sobre catadores de lixo do Brasil é premiado em Berlim

LUIZ CARLOS MERTEN: Embora com alguns exageros, o júri fez a coisa certa

"Bal", terceiro filme de Kaplanoglu sobre a região turca da Anatólia, é uma produção poética, feita de silêncios, sobre uma criança que só fala por meio de sussuros com seu pai. O júri da Festival de Berlim, presidido por Werner Herzog, concedeu seu Grande Prêmio para o jovem diretor romeno Florin Serban por "Eu Cand Vreau sa Fluier, Fluier", uma coprodução entre Romênia e Suécia. O filme também ganhou o prêmio Alfred Bauer, que homenageia o fundador do festival.

A japonesa Shinobu Terajima faturou o Urso de Prata de melhor atriz por sua atuação como a abnegada esposa de um soldado japonês que retorna da guerra em "Caterpillar", de Koji Wakamatsu. Os atores russos Grigori Dobrygin e Sergei Puskepalis dividiram o Urso de Prata de melhor interpretação masculina pelo trabalho em "Kak ja Provel Etim Letom", de Alexei Popogrebsky, filme sustentado inteiramente na atuação da dupla. O filme russo também ganhou o Urso de Prata de melhor contribuição artística pelo trabalho do cinegrafista Pavel Kostomarov.

Por fim, o 60º Festival de Berlim concedeu o Urso de Ouro honorário à diva do cinema alemão Hanna Schygulla e ao lendário roteirista Wolfgang Kohlhaase, ativo desde os tempos da extinta Alemanha Oriental.

Atualizada às 19h20 para acréscimo de informações