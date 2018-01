Tudo pronto em Hollywood para a grande festa do cinema O palco da festa está praticamente pronto - faltam agora os convidados principais. Los Angeles amanheceu com sol, que brilhou em todas as réplicas douradas da estatueta do Oscar, colocadas ao longo do tapete vermelho, por onde os grandes nomes do cinema americano vão desfilar neste domingo, 25, na entrada do Kodak Theatre. Os fãs realmente fanáticos também amanheceram nas arquibancadas reservadas para eles, pouco se importando em passar quase 18 horas sob um sol que promete inclemente. O desfile das estrelas está programado para começar às 20h(Brasília). Por conta da diferença de horário, a cerimônia do Oscar começa no final da tarde de Los Angeles, o que exige uma preparação especial dos artistas para uma exposição sob o sol. Na manhã deste domingo, 25, todos os principais telejornais exibiram matérias com especialistas em maquiagem e os truques esperados para deixar a reluzente a pele das grandes estrelas. Também a região ao redor do Kodak Theatre está totalmente fechada pela polícia. Como acontece todos os anos, a estação de metrô que funciona ao lado do teatro, a Hollywood Highland, está fechada. Para garantir a segurança das quase 3.400 pessoas que estarão circulando na região, a polícia destacou um número não divulgado de policiais, mas acredita-se que beire os dois mil. Também atiradores de elite deverão estar estrategicamente posicionados, embora também essa informação não é confirmada pela polícia, por questão de segurança. Todos evitam falar no risco de um atentado terrorista que sempre cerca a entrega do Oscar. Sobre os candidatos, cresce a expectativa de que Pequena Miss Sunshine, que levou no sábado três prêmios no Spirit Award, cerimônia que escolhe as melhores produções independentes. Realizada na praia de Santa Monica, o Spirit é considerado um alívio para as estrelas, desobrigadas a brilhar a todo instante. ?Aqui não se preocupam tanto com o que você está vestindo, o que está falando, como está comportando; e, além disso, está à beira da praia?, disse a atriz Marcia Gay Harden, vencedora do melhor Oscar de atriz coadjuvante em 2000 por Pollock. ?E já serve como um ensaio para o Oscar?, completou Daniel Craig, o novo James Bond, que deverá entregar a primeira estatueta nesta noite. Pequena Miss Sunshine levou os prêmios de melhor filme, ator coadjuvante (Alan Arkin) e roteiro (Jonathan Dayton e Valerie Faris). Quem levou o Spirit Award de melhor ator e atriz foram os protagonistas de Half Nelson, Ryan Gosling e Shakeeka Epps. Outra festa que repercutiu em Los Angeles foi o Framboesa de Ouro, entregue habitualmente aos piores do ano. E, como era de se esperar, Instinto Selvagem 2 levou quatro estatuetas: pior filme, pior atriz (Sharon Stone), pior direção e pior seqüência. Embora seja o reverso da moeda, o prêmio foi até festejado por Sharon Stone que, apesar das críticas, retornou ao estrelato. Ainda que pela porta de trás.