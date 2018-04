Trupe de 'Harry Potter' é recebida por multidão em Londres

Após horas e horas de espera, chuva e muita gritaria, os fãs de Harry Potter finalmente tiveram o que esperavam: um desfile de celebridades digno de Hogwarts em plena Leiscester Square, a Meca das salas de cinema da capital inglesa. A espera, na verdade, começou em novembro de 2008, quando a estreia do aguardado Harry Potter e O Enigma do Príncipe deveria ter ocorrido. Meses depois, o atraso foi compensado com um verdadeiro circo montado em frente ao Odeon e ao Empire, dois dos cinemas mais famosos de Londres.

Veja também:

Assista ao trailer

A turma de Harry Potter só não contava com a tempestade que deixou a cidade quase embaixo d'água nesta terça. "Dormimos aqui na praça e tomamos várias chuvas já. Mas nada se compara a esta que está caindo agora", disse a brasileira Cristiane Mattioni, que 'arrumou' um curso de inglês na cidade só para poder estar em Londres na data da première. "Estou fazendo o curso direitinho e está sendo ótimo. Mas planejei tudo para que fosse exatamente na mesma época da estreia do filme. Não podia perder", contou a gaúcha de 25 anos, que passou mal após horas de empurra-empurra e espera.

"Ela já já fica boa. Foi só um mal-estar porque as pessoas atrás da gente estavam empurrando muito. Mas o esforço valeu a pena. Já compramos ingresso para a estreia no dia 15. Vamos assistir duas vezes. E hoje valeu a pena também. Estamos aqui desde as 17 horas de ontem (segunda), mas conseguimos vários autógrafos", completou a amiga Paula Duarte, de Salvador.

Quem não contava com tamanha dedicação do público, que se mantém fiel à franquia mesmo após sete filmes, era a própria trupe do filme. Apesar do clima de desfile de celebridades, Emma Watson (Hermione), Daniel Radcliffe (Harry) e Rupert Grint (Rony) fizeram questão de parar em todos os cantos da Leiscester Square para dar autógrafos e conversar com os fãs.

"É incrível como somos sortudos. Os fãs não só vieram preparados para esta chuva toda como também continuam de bom humor mesmo depois de estarem literalmente ensopados", comentou Radcliffe ao Estado, após também se ensopar debaixo da chuva. "Não posso dizer nada além de obrigada! É lindo ver esta gente toda prestigiar nosso filme", completou Emma.

Os produtores do novo filme, que já trabalham nos últimos dois episódios da série, em fase de filmagens, não contam nem debaixo de chuva, mas especula-se que a produção de Harry Potter e o Enigma do Príncipe tenha custado cerca de US$ 200 milhões. Pode-se dizer que vocês gastaram em torno disso?", perguntou o Estado ao produtor David Barron, que está por trás da produção desde 2001. "Você pode falar o que quiser. Eu é que não posso, nem devo, revelar quanto foi de fato a você. Tudo que posso dizer é que esta foi uma produção muito bem cuidada. Havia dias em que tínhamos cerca de 800 pessoas no set. Daí, você já pode ter uma ideia do tamanho do orçamento", rebateu Barron.

O resultado de tamanha produção poderá ser conferido nos cinemas brasileiros a partir do próximo dia 15, quando o filme tem estreia mundial nas salas de todo o mundo.