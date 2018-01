'Tropa de Elite' não será mais série de televisão

Tropa de Elite não vai mais ganhar a telinha - pelo menos por enquanto. Roteirista do filme, o ex-PM Rodrigo Pimentel confirmou nesta quinta-feira, 24, que o diretor José Padilha e o produtor Marcos Prado não irão assinar com a TV Globo, como se esperava. Ele não quis dizer o motivo. "Não tenho como falar nada sobre isso", avisou, alegando que precisaria conversar antes com Padilha (que está viajando) e Prado (que não atendeu a reportagem). O grande número de projetos tocados pela produtora Zazen - um filme de Padilha nos Estados Unidos, um roteiro que ele ainda está desenvolvendo, um outro filme dirigido por Prado - seria o motivo oficial da não-assinatura do contrato. Mas consta que a proposta da Globo não foi considerada satisfatória por eles. A decisão de Padilha e Prado foi comunicada à emissora esta semana. A série entraria no ar no segundo semestre deste ano, ou em 2009. A Record chegou a entrar na disputa, mas acabou não levando. Estima-se que o filme, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, tenha sido assistido por mais de 2 milhões de pessoas nos cinemas.