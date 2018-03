'Tropa de Elite' está entre os filmes do Festival de Tribeca O Festival de Filmes de Tribeca, em Nova York, revelou nesta segunda-feira suas principais atrações, entre as quais está o brasileiro "Tropa de Elite". "Tropa", vencedor do Festival de Berlim no mês passado, fará sua estréia nos Estados Unidos. Os filmes anunciados serão apresentados de 23 de abril a 4 de maio no sétimo festival anual co-fundado por Robert De Niro para a revitalização econômica e cultural da região de Tribeca após os ataques de 11 de Setembro. Os filmes de destaque, que ainda não foram exibidos nos EUA mas foram pegos para distribuição, incluem "Man On Wire", um documentário que mostra um francês caminhando perigosamente numa corda entre as torres do World Trade Center sem uma rede de segurança em 1974. (Reportagem de Emily Chasan)