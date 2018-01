'Tropa de Elite' disputará o Urso de Ouro no Festival de Berlim

A 58ª edição da Festival de Cinema de Berlim começa no próximo dia 7 e terá presença brasileira: o filme Tropa de Elite, dirigido por José Padilha. Ao todo, 21 filmes concorrem na mostra competitiva do festival da capital alemã, além de outras cinco produções que serão exibidas fora de concurso. Leia a seguir a relação completa dos filmes da seção oficial do Festival de Cinema de Berlim: Tropa de Elite, de José Padilha, Brasil. Song Of Sparrows, de Majid Majidi, Irã. Ballast, de Lance Hammer, Estados Unidos. Night and Day, de Hong Sangsoo, Coréia do Sul. Caos Calmo, de Antonello Grimaldi, Itália. Elegy, de Isabel Coixet, EUA. Heart of Fire, de Luigi Falorni, Alemanha/Áustria. Gardens of the Night, de Damian Harris, Reino Unido/EUA. Happy-Go-Lucky, de Mike Leigh, Reino Unido. I've Loved You So Long, de Philippe Claudel, França/Alemanha. Julia, de Erick Zonca, França. Kabei - Our Mother, Yoji Yamada, Japão. Kirchblüten - Hanami, Doris Dorrie, Alemanha. Lady Jane, de Robert Guédiguian, França. Lake Tahoe, de Fernando Eimbcke, México. Black Ice, de Petri Kotwica, Finlândia/Alemanha. Restless, de Amos Kollek, Israel/Alemanha/Canadá/França/Bélgica. S.O.P. Standard Operating Procedure, de Errol Morris, EUA. Sparrow, de Johnnie To, Hong Kong/China. Sangue Negro, de Paul Thomas Anderson, EUA. In Love We Trust, de Wang Xiaoshuai, China. Abaixo, os filmes que estão fora do concurso: Be Kind Rewind, de Michel Gondry, EUA. Fireflies in the Garden, de Dennis Lee, EUA. Katyn, de Andrej Wajda, Polônia. Shine a Light, de Martin Scorsese, EUA. The Other Boleyn Girl, de Justin Chadwick, EUA/Grã-Bretanha.