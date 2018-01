'Tropa de Elite' abre festival de cinema na Espanha

O filme Tropa de Elite abriu nesta sexta-feira, 11, a 14ª Mostra de Cinema Latino-americano de Lérida, na Espanha, na qual até 18 de abril serão exibidos 86 filmes de 17 países. A cerimônia de inauguração contou com presença de atores, diretores e críticos. Tropa de Elite, do diretor brasileiro José Padilha, recebeu o Urso de Ouro do Festival de Berlim este ano, e poderá ser visto nas salas de toda a Espanha a partir de junho. Segundo os organizadores, a atual edição do festival terá a Argentina como país convidado, e também haverá uma menção especial ao cinema emergente colombiano. Entre as atividades paralelas da mostra cinematográfica, destaca-se uma exposição sobre o processo criativo do filme O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro, que poderá ser visitada até 18 de abril, dia em que o festival se encerra.