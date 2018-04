'Tropa de Elite 2' participará de mostra do Festival de Berlim

Tropa de Elite 2 está na seleção de Panorama, a mostra paralela de filmes alternativos e documentários do 61º Festival de Cinema de Berlim. A lista foi divulgada nesta segunda-feira, 3, no site oficial do evento.

A equipe do Festival de Berlim visitou a Ásia, Américas do Norte e Sul, além de países europeus para escolher 24 trabalhos - metade dos 50 filmes que serão apresentados em Panorama. "Eles fornecem um vivo insight dentro das criações do cinema mundial da chamada era da pós-crise", explica o site do Festival.

Em 2011, os documentários estão ainda mais fortes, reveladores e por isso representam um terço do programa, diz o texto de apresentação.

Além de José Padilha, que ganhou o Urso de Ouro em 2009 por Tropa de Elite, participam da mostra Lee Tamahori (Once Were Warriors) e o diretor macedônio Milcho Manchevski, além dos promissores Marie Kreutzer (Áustria), Jan Schomburg (Alemanha) e Michaël R. Roskam (Bélgica).

Retornam ao Panorama com novos trabalhos e como produtores de documentários Elfi Mikesch, Lynn Hershman Leeson, Cyril Tuschi e Rosa von Praunheim. Todos os filmes de Panorama passaram por uma triagem nas prèmiéres mundiais ou europeias.

O Queer Teddy Award, nascido a partir de Panorama, poderá premiar filmes de qualquer seção de Berlim e celebrará seu 25º aniversário.

Durante o Festival de Berlim, mais de 20 mil cineastas vão de novo participar do Panorama Audience Award, que será apresentado em 20 de fevereiro de 2011.

Programa Principal e Panorama Especial

Bu-dang-geo-rae (The Unjust) de Seung-wan Ryoo, República da Coreia com Jung-min Hwang, Seung-bum Ryoo, Hae-jin Yoo

Chang-Pi-Hae (Ashamed) de Soo-hyun Kim, República da Coreia com Hyo-jin Kim, Kkobbi Kim

Dance Town de Kyu-hwan Jeon, República da Coreia com Mir-an Ra, Seong-tae Oh

The Devil's Double de Lee Tamahori, Bélgica com Dominic Cooper, Ludivine Sagnier

Dirty Girl de Abe Sylvia, Estados Unidos com Juno Temple, Milla Jovovich, William H. Macy, Dwight Yoakam, Mary Steenburgen, Jeremy Dozier

Fjellet (The Mountain) de Ole Giæver, Noruega com Ellen Dorrit Petersen, Marte Magnusdotter Solem

The Guard de John Michael McDonagh, Irlanda/Grã-Bretanha/Argentina com Brendan Gleeson, Don Cheadle, Mark Strong

Majki (Mothers) de Milcho Manchevski, Macedônia/França com Ana Stojanovska, Vladimir Jačev, Dimitar Gjorgjievski, Ratka Radmanovic', Salaetin Bilal Mishen (Target) de Alexander Zeldovich, Federação Russa, Prèmiére mundial com Maksim Sukhanov, Justine Waddell, Danila Kozlovsky, Daniela Stoyanovich, Nina Loshchinina

Rundskop (Bullhead) de Michaël R. Roskam, Bélgica com Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, Jeanne Dandoy, Barbara Sarafian, Frank Lammers

Tropa de Elite 2 - o inimigo agora é outro de José Padilha, Brasil com Wagner Moura, Sandro Rocha, André Mattos, Maria Ribeiro, André Ramiro

Über uns das All de Jan Schomburg, Alemanha, prèmiére mundial com Sandra Hüller, Georg Friedrich, Felix Knopp

Die Vaterlosen (The Fatherless) de Marie Kreutzer, Áustria, prèmiére mundial com Andrea Wenzl, Philipp Hochmair, Andreas Kiendl, Emily Cox, Marion Mitterhammer

Panorama Documentário

The Advocate For Fagdom de Angélique Bosio, France, prèmiére mundial com Bruce LaBruce, Gus Van Sant, John Waters

The Black Power Mixtape 1967-1975 de Göran Hugo Olsson, Suécia/Estados Unidos com Stokley Carmichael, Angela Davis, Erykha Badu, Harry Belafonte

BRASCH - Die Widersprüche sind die Hoffnung de Christoph Rüter, Alemanha, prèmiére mundial a seguir com Tomer Heymann, Israel, prèmiere mundial homo@lv de Kaspars Goba, Latvia

House Of Shame / Chantal All Night Long de Johanna Jackie Baier, Alemanha, prèmiére mundial com Chantal Lehner, Andreas Schwarz, Joey Arias, Sherry Vine, Gloria Viagra

Die Jungs vom Bahnhof Zoo (Rent Boys) de Rosa von Praunheim Germany, prèmiére mundial com Sergiu Grimalschi, Lutz Volkwein, Wolfgang Werner, Peter Kern, Master Patrick

Khodorkovsky de Cyril Tuschi, Alemanha, prèmiére mundial com Mikhail Khodorkovsky

Mondo Lux by Elfi Mikesch, Alemanha, prèmiére mundial com Isabelle Huppert, Ingrid Caven, Wim Wenders, Rosa von Praunheim, Monika Keppler

!Women Art Revolution - A Secret History de Lynn Hershman Leeson, Estados Unidos com Yvonne Rainer, Judy Chicago, Guerilla Girls, B. Ruby Rich, Carolee Schneeman

We Were Here de David Weissman, Estados Unidos com Ed Wolf, Paul Boneberg, Guy Clark, Eileen Glutzer, Daniel Goldstein