'Tropa de Elite 2' já é o filme mais visto do Brasil

Tropa de Elite 2 atingiu afinal o topo do ranking dos filmes nacionais mais vistos no País. No total, 6,2 milhões de pessoas assistiram ao filme de José Padilha, contra 6,1 milhões de Se Eu Fosse Você 2, de Daniel Filho, com Tony Ramos e Glória Pires, segundo dados da Rentrak EDI, divulgados nesta quarta, 27.

Tropa de Elite 2 já começou a carreira nas telas dando sinais de que poderia liderar o ranking dos filmes mais vistos da retomada, pois no primeiro fim de semana, atingiu a marca de 1,25 milhão de espectadores, superando de longe Chico Xavier, que teve público de 585 mil pessoas na abertura.

