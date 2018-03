'Tropa de Elite 2' ganha trailer para divulgação nos Estados Unidos

SÃO PAULO - A produtora do filme Tropa de Elite 2 liberou nesta semana o trailer que será exibido nos Estados Unidos para divulgar o filme do diretor José Padilha.

Tropa de Elite 2 será lançado no início do mês que vem em Nova York e deverá passar por mais cinco cidades norte-americanas até o final do ano.

O longa-metragem, que estreou no Brasil no ano passado, foi recordista em arrecadação em bilheterias brasileiras e foi o filme nacional escolhido para disputar uma vaga entre os indicados a filme estrangeiro do Oscar.