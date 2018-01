'Tropa de Elite 2' fica fora da disputa pelo Oscar

O filme brasileiro Tropa de Elite 2, do diretor José Padilha, ficou fora da disputa pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na edição deste ano da premiação, informou a Academia de Artes e Ciências Cinematográfica nesta quarta-feira.

Tropa de Elite 2 era o representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar. O filme havia sido escolhido por unanimidade no ano passado por uma comissão de sete pessoas ligadas aos ministérios da Cultura e de Relações Exteriores e a entidades vinculadas ao cinema nacional.

Segundo a academia cinematográfica de Hollywood, 63 filmes foram originalmente qualificados para concorrer à indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e avaliados entre meados de outubro do ano passado e a primeira quinzena de janeiro deste ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, nove filmes seguem na disputa e a lista final com os cinco indicados ao Oscar nesta categoria será anunciada em 24 de janeiro. A cerimônia de entrega dos prêmios será em 26 de fevereiro, em Los Angeles.

Entre os filmes que disputam uma indicação ao prêmio está o iraniano A Separação, eleito o melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro 2012; Bullhead, da Bélgica; Monsieur Lazhar, do Canadá; Superclásico, da Dinamarca; Pina, da Alemanha; Footnote, de Israel; Omar Killed Me, do Marrocos; In Darkness, da Polônia; e Warriors of the Rainbow: Seediq Bale, de Taiwan.

Sucesso nas bilheterias dos cinemas brasileiros, Tropa de Elite 2 é uma continuação do título original de 2007 e conta a história de Roberto Nascimento, capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro no primeiro filme. No segundo longa, ele ocupa a patente de coronel e um cargo na Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O roteiro mostra o relacionamento de Nascimento, interpretado por Wagner Moura, com o novo marido de sua ex-mulher; seu filho, agora mais velho, e o cenário das milícias que dominam algumas comunidades do Rio de Janeiro.

Tropa de Elite 2 deixou para trás outras 14 produções na disputa pela indicação brasileira, entre elas Assalto ao Banco Central, de Marcos Paulo; As Mães de Chico Xavier, de Glauber Filho e Halder Gomes; e Bruna Surfistinha, de Marcus Baldini.