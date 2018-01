'Tropa de Elite 2' chega primeiro em blog

Entra no ar hoje tudo sobre os bastidores do filme Tropa de Elite 2, de José Padilha, por meio de um blog que pode ser acessado pelo site do filme. E o internauta vai encontrar ainda no site outras ferramentas como facebook, orkut, flickr, youtube, twitter e myspace.

As filmagens começam na próxima semana, mas as informações, entrevistas com atores, vídeos sobre o processo de produção do filme farão parte do site, segundo informa a assessoria do filme.