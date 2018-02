'Triunfo' é eleito o melhor filme da 6ª edição do In-Edit Brasil

Entre 60 concorrentes, o filme Triunfo foi declarado vencedor da 6ª edição do In-Edit Brasil pelo voto do júri no domingo, 11. O evento promove, anualmente, a exibição de documentários musicais e premia os destaques da edição.

Triunfo conta a história de Nelson Triunfo, apelidado de Pai do Hip Hop por promover a música e cultura black no Brasil. O documentário tem direção de Cauê Angeli e Hernani Ramos.

A Farra do Circo, filme de Roberto Berliner e Pedro Bronz que conta a história do Circo Voador carioca, ganhou menção honrosa. Olho Nu, de Joel Pizzini sobre a trajetória do cantor Ney Matogrosso, foi eleito como melhor filme da competição nacional pelo voto do público.

E a partir desta segunda-feira, 12, o CineSesc (R. Augusta, 2.075, Cerq. César) promove o In-Edit Replay, com reexibição de todos os filmes vencedores do festival. Veja a programação:

Segunda-feira (12)

15h - Jards Macalé: Um Morcego na Porta Principal (Vencedor em 2009)

17h - Música Serve para isso: Uma Hitória dos Mulheres Negras (vencedor em 2013)

Terça-feira (13)

15h - Vou Rifar Meu Coração (vencedor em 2012)

17h - Triunfo (vencedor em 2014)

Quarta-feira (14)

15h - DZI Croquetes (vencedor em 2010)

17h - Filhos de João, O Admirável Mundo Novo Baiano (vencedor em 2011)