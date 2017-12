Trilogia dos Smurfs chega aos cinemas em 2008 Os Smurfs, as criaturinhas azuis que nos anos 80 conquistaram as crianças do mundo todo serão os protagonistas de uma trilogia cinematográfica que chegará aos cinemas em 2008. "Fazer um filme comum era impensável, mas transformar os Smurfs numa produção em 3D me parecia uma idéia fantástica. Levou cinco anos para conseguir comprar os direitos e foi ainda mais difícil porque a Mattel tinha direito de veto sobre as minhas escolhas", contou o produtor Jordan Kerner ao site Moviehole.net. O projeto, no entanto, agradou, e conseguiu o apoio do criador dos Smurfs, o cartunista belga Peyo. "O filme contará as causas da inimizade entre os Smurfs e Gargamella. Haverá tantos elementos interessantes, que o público vai acabar se envolvendo aos poucos com cada um", disse Kerner. O produtor comparou sua trilogia com a saga O Senhor dos Anéis. "Os meus Smurfs serão a versão leve e engraçada daqueles filmes. Esses pequenos seres azuis são um pouco desengonçados, mas nunca ridículos, são doces. E quero contar a história deles de modo épico, como O Senhor dos Anéis", afirmou.