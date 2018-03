Trilha de 'Os Miseráveis' lidera lista da Billboard

O álbum vendeu 92 mil cópias na semana, segundo dados da Nielsen SoundScan, um declínio de 32 por cento em relação à semana anterior, quando ficou em segundo lugar na lista.

O resultado desta semana é a pior vendagem para um álbum líder desde "Eye on It", do artista gospel tobyMac, que foi líder em setembro vendendo 69 mil cópias.

"Babel", do Mumford & Sons, saltou da oitava para a segunda colocação, e terminou o período com apenas 1.000 cópias a menos do que a trilha de "Os Miseráveis". O segundo álbum da banda britânica foi impulsionado por uma promoção na loja iTunes, da Apple.

"Red", de Taylor Swift, que havia passado quatro semanas no topo, caiu para terceiro lugar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Eric Kelsey)