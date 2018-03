Trilha de 'Jogos Vorazes' lidera parada da Billboard

O álbum com a trilha oficial vendeu 175 mil cópias na semana passada, segundo a Nielsen SoundScan, e é a primeira trilha de filme a estrear na liderança desde "This Is It", o filme-show póstumo de Michael Jackson, de 2009.

A trilha, produzida pelo músico country T-Bone Burnett, tem músicas de Taylor Swift, Arcade Fire, Miranda Lambert, Maroon 5 e The Civil Wars.

O single "Safe and Sound", música de trabalho do álbum lançada em dezembro por Swift e The Civil Wars, chegou ao 30o lugar na parada de singles Billboard Hot 100.

Já o segundo single de Swift na trilha, "Eyes Open", alcançou a quarta colocação na parada de Canções Digitais nesta semana, com 176 mil cópias.

Com uma trama pós-apocalíptica baseada na homônima série de romances da escritora Suzanne Collins, "Jogos Vorazes" teve a terceira melhor estreia já registrada no mercado dos EUA e Canadá, faturando 155 milhões de dólares no fim de semana de estreia.

"21", de Adele, continuou na segunda posição da Billboard 200, à frente de "Port of Morrow", da banda The Shins.

"Up All Night", trabalho de estreia da "boy band" britânica One Direction, caiu do primeiro para o quarto lugar nesta semana.