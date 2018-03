Tribeca exibe filme em que Cyndi Lauper divide a tela com marido

Eles apareceram num filme infantil de 2005 nos papéis deles mesmos, mas as cenas que dividem como ex-casal na comédia negra "Here and There", trabalho de estreia do diretor sérvio Darko Lungulov, são seus primeiros papéis como atores juntos desde "Off and Running", de 1991.

Lauper, que também compôs uma canção para o filme independente, disse à Reuters em entrevista recente que seu marido "é um ator fantástico".

"E eu adoro contar histórias, então, se for uma cena pequena sobre uma pessoa real, gosto de fazer", acrescentou a cantora, que já vendeu mais de 25 milhões de álbuns em todo o mundo e é conhecida por sucessos dos anos 1980 como "Girls Just Want to Have Fun" e "True Colors".

Cyndi Lauper se envolveu com "Here and There" depois de Thornton ser escolhido para o papel principal: o de Robert, um nova-iorquino de meia-idade, cansado de tudo, que viaja para a Sérvia para ganhar dinheiro rápido, casando-se com uma mulher que quer se mudar para os Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recordando que precisou perguntar com quem era casado seu ator principal, Lungulov contou, rindo: "Na verdade, eu não sabia que Cyndi era mulher de Thornton, e de passagem ele sugeriu que sua mulher poderia compor uma canção para o filme".

"Foi ótimo colaborar com eles, foi muito divertido", disse o diretor, contando que num primeiro momento o orçamento de que dispunha para fazer o filme era tão pequeno que ele não podia procurar agentes ou atores.

Foi apenas quando seu roteiro chegou às mãos do produtor Jim Stark que começou a gerar algum interesse entre atores de Nova York, o que levou Lungulov a chamar Thornton, que já atuou em filmes como "De Bem com a Vida" e "Esqueceram de Mim 3".

Thornton, que se casou com Cyndi Lauper em 1991, comentou sobre Lungulov:

"Ele conseguiu que o filme fosse feito num país onde se encontra toda a boa vontade do mundo, mas nenhum dinheiro. Este filme é um testemunho do desejo de uma pessoa de ser artista e de sua recusa em dizer 'não'."

Alguns críticos na Internet já estão descrevendo "Here and There", que está concorrendo na seção de narrativas mundiais do festival, como um dos dez filmes imperdíveis em Tribeca. O Variety o descreveu como "filme leve, muito agradável" que "tem chance de aparecer nos cinemas de arte antes de atender ao chamado da TV a cabo."

"Foi a história que realmente fez sentido para mim", disse Thornton. "É um pedacinho da vida. O filme é fiel à vida, não ao cinema."