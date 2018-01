'Três Vezes Amor' tenta renovar comédia romântica

Na tentativa de fugir dos muitos clichês consagrados numa fórmula hollywoodiana da comédia romântica, Três Vezes Amor cria suas situações a partir das conversas de um pai divorciado com sua filhinha curiosa. O filme é escrito e dirigido por Adam Brooks (Uma História a Três) e estréia nesta sexta-feira, 25. Veja também: Trailer de Três Vezes Amor Trailer de Pecados Inocentes Trailer de Fôlego Will (Ryan Reynolds, de A Hora do Rango) assusta-se com as perguntas da filha (Abigail Breslin, a protagonista de Pequena Miss Sunshine), que tem apenas 10 anos e começou a ter aulas de educação sexual na escola. Ela quer saber praticamente tudo sobre o pai: quantas namoradas teve, como se casou com sua mãe, entre outra coisas. Contrariado, Will começa uma espécie de jogo com a filha. Will vai narrar as três histórias de amor que ele viveu e a menina deve adivinhar qual delas envolve sua mãe. Seguem então vários flashbacks da vida do rapaz, eventualmente interrompidos por uma pergunta da menina. A primeira história começa no início dos anos de 1990, quando Will deixa sua cidade, em Wisconsin, para passar dois meses em Nova York, trabalhando na campanha do então candidato presidencial democrata, Bill Clinton. Ele deixa para trás sua namoradinha, Emily (Elizabeth Banks, de Homem Aranha 3). Ela não está contente com isso, mas o rapaz acredita que o casal conseguirá lidar com a separação temporária, casando-se mais adiante. Na cidade grande, ele descobre que se dar bem na vida não é tão fácil quanto esperava. À medida que seus talentos são descobertos, ele conhece duas outras garotas que serão importantes em sua vida. April (Isla Fisher, de Penetras Bons de Bico) não se importa com política e trabalha na campanha de Clinton apenas pelo dinheiro. Já Summer (Rachel Weisz, de Um Beijo Roubado) é ambiciosa e sonha ser uma grande jornalista. A vida de Will transita entre encontros e desencontros com as três mulheres, além das dificuldades de sua carreira. Reynolds pode ser o centro do filme, mas quem garante mais charme e solidez à história são as mulheres que o cercam - e não apenas as três namoradas. As três personagens adultas fogem de estereótipos e se aproximam da realidade, o que é um grande ganho para Três Vezes Amor. Já Abigail empresta sua graça inocente de criança que está descobrindo o mundo - e não imaginava que amar era tão complicado.