Três filmes brasileiros disputam prêmio no Festival de Miami Os filmes brasileiros Anjos Do Sol de Rudi Lagemann, A Máquina, de João Falcão, e Cidade Baixa, de Sérgio Machado, estão na mostra competitiva do Festival Internacional de Cinema de Miami, que começa nesta sexta-feira, 3, com 117 filmes procedentes de 31 países, em sua maioria ibero-americanos. Lifting de Coração, do argentino Eliseo Subiela, abrirá o festival. O filme, uma "meditação sobre a loucura do amor" protagonizada pelo espanhol Pep Munné e a argentina Mouro Anghileri, fará a sua estréia mundial. O festival, segundo disse à EFE sua diretora Nicole Guillemet, pretende ser uma vitrine para as produções ibero-americanas. "Sempre tentamos mostrar o melhor do cinema ibero-americano, que é o mais destacado de nosso festival, e dar oportunidade a estes filmes, que não estão nos circuitos comerciais, e que sejam vistos e comercializados, o que também é parte de nosso objetivo", acrescentou. Os filmes brasileiros concorrem na mostra reservada a primeiras e segundas obras de diretores da América Latina e Espanha. Pela primeira vez haverá um prêmio em dinheiro: US$ 25 mil. Mostra competitiva mundial Na mostra competitiva mundial, também com prêmio de US$ 25 mil, estão inscritos 12 filmes, da Alemanha, Burkina Fasso, Canadá, Coréia do Sul, Dinamarca, Estados Unidos, França, Irã, Israel, Itália, Polônia e Sri Lanka. Vinícius, do brasileiro Miguel Faria, também está na programação, assim como The Lost City, dirigido e protagonizado por Andy Garcia. O cineasta alemão Wim Wenders, de Paris, Texas e Boa Vista Social Club, receberá um prêmio especial de reconhecimento por sua trajetória. Ele apresentará na mostra seu mais recente filme, Don´t Come Knocking, um tragicômico "road movie" em que uma estrela de filmes do oeste busca o seu passado.