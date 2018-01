Três dias de pré-estréias e debates no Reserva Cultural O cineasta romeno naturalizado francês Radu Mihaileanu estará presente à pré-estréia de seu filme Um Herói de Nosso Tempo, hoje, às 21h30, no Reserva Cultural para conversar com convidados. O filme, que será lançado na sexta-feira, foi indicado para o César 2006 nas categorias diretor, filme, música e roteiro original e venceu como melhor filme os prêmios do júri, do público e do júri ecumênico do Festival de Berlim 2005. Amanhã, também no Reserva Cultural, às 19h20, será exibido para o público o filme Uma Mulher contra Hitler, de Marc Rothemund. Às 21h30, logo após o fim da sessão, será promovido o debate O Estudante de Hoje É um Ser Político?. E na quinta-feira, às 20 horas, no mesmo local, o escritor Dany Laferrière participará da pré-estréia de Em Direção ao Sul, filme baseado em sua obra Vers le Sud. Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, tel. 3287-7858