Três astros de peso de Hollywood substituirão Ledger em filme

Os atores Jude Law, Johnny Depp e Colin Farrell encarnarão o personagem que era interpretado por Heath Ledger no filme The Imaginarium of Doctor Parnassus, informou nesta quarta-feira, 20, a BBC. Uma porta-voz de Jude Law confirmou que, em princípio, os três atores encarnarão Tony - o papel de Ledger -, mas afirmou que ainda faltam detalhes a ser acertados. Embora ainda não se saiba como o papel será estruturado, parece certo que Terry Gilliam, diretor do filme e um dos fundadores do grupo de comediantes britânico Monty Python, pensa em manter a parte do filme que Ledger gravou antes de morrer. The Imaginarium of Doctor Parnassus, um gênero fantástico, narra a história de uma companhia de teatro andarilha que, por causa de um pacto com o diabo, oferece a seu público a oportunidade de atravessar um espelho mágico para explorar suas imaginações e expô-las em uma nova dimensão. Depp, Law e Farrell encarnarão Tony, um misterioso artista que se une ao grupo de teatro e que sofre transformações físicas ao ter acesso ao mundo paralelo através do espelho. Cada um dos atores assumirá o papel de Tony em uma de suas várias encarnações ou transformações físicas. Heath Legder morreu no dia 22 de janeiro, aos 28 anos, em seu apartamento de Nova York por uma overdose acidental de calmantes e pílulas para dormir. O acidente ocorreu justamente antes de começarem a gravar estas cenas do filme em Londres.