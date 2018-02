Trecho do novo longa de Copolla deve ser exibido na Comic-Con

LOS ANGELES (EFE) - O diretor americano Francis Ford Coppola mostrará parte de seu novo filme, Twixt, no dia 23 de julho durante a Comic-Con, feira internacional de quadrinhos de San Diego, segundo comunicado divulgado na última quinta-feira (30) pela agência de relações públicas 42West.

O cineasta, também responsável pelo roteiro do filme, já havia apresentado Drácula no mesmo evento em 1991 e "aquela experiência faz com que não queira perder a oportunidade de retornar à Comic-Con", afirmou.

Twixt, estrelada por Val Kilmer, Bruce Dern, Elle Fanning e Ben Chaplin, é uma história que, segundo o próprio diretor, mistura características de romance gótico, elementos pessoais e ainda dos filmes de horror dirigidos por Coppola no início de sua carreira.

Segundo o comunicado, o diretor pensou na história do filme após um sonho que teve durante uma viagem a Istambul, e foi inspirado ainda por obras de Edgar Allan Poe e Nathaniel Hawthorne.

Na história, um escritor em crise chega a um pequeno povoado e se vê envolvido no misterioso assassinato de uma jovem. Uma noite recebe a visita de um fantasma e descobre algumas pistas que o levam a acreditar que a resolução do assassinato tem muito a ver com elementos de sua própria vida. Efe