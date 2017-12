Travolta entrega Melhor Canção Original a 'Falling Slowly' O ator John Travolta, que entrou dançando no palco, entregou o prêmio de Melhor Canção Original a Glen Hansard e Marketa Irglova, por Falling Slowly (Once). Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores A canção era a favorita do público. Em seu discurso, os interpretes agradeceram à Academia e a todos que os "levaram a sério". "Isso é maravilhoso, é incrível. Fizemos este filme há 2 anos atrás com apenas 2 pequenas câmeras. Nunca imaginamos chegar até aqui. Obrigada Academia e todos que nos levaram a sério. Obrigada e façam arte!", finalizou Glen Hansard. Após o intervalo da premiação, Jon Stewart chamou novamente os ganhadores ao palco, pois Marketa Irglova não conseguiu concluir seu discurso. Este fato é inédito na história do Oscar. Marketa declarou que o prêmio é uma "vitória para os músicos independentes". "É uma coisa muito grande para todos os músicos independentes, para os artistas que lutam duro para estarem aqui e seguram este troféu. É um prova que nada é impossível. Essa canção foi baseada em esperança e a esperança não morre nunca", finalizou. Também concorreram Happy Working (Encantada) - Alan Menken e Stephen Schwartz, Raise it Up (O Som do Coração) - Jamal Joseph, Charles Mack e Tevin Thomas, So Close (Encantada) - Alan Menken e Stephen Schwartz e That’s How You Know (Encantada) - Alan Menken e Stephen Schwartz.