'Trash', com Wagner Moura e Selton Mello, está na lista do Bafta

O longa O Grande Hotel Budapeste, uma comédia de estilo pouco frequente, estrelada por Ralph Fiennes no papel de um concierge de um hotel de luxo em uma Europa de tempos passados, ficou no topo da lista de favoritos aos prêmios Bafta, da Grã-Bretanha, com 11 indicações, incluindo de melhor filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sequência, a situação dos principais filmes na disputa. As nomeações foram anunciados nesta sexta-feira, 9, e os vencedores serão revelados pela Academia Britânica de Cinema e Televisão em 8 de fevereiro.

O Grande Hotel Budapeste foi indicado para melhor filme, melhor diretor, para o norte-americano Wes Anderson, e melhor roteiro original; música original, fotografia, edição, design de produção, figurino, maquiagem e cabelo e som. Fiennes foi indicado a melhor ator principal. foi indicado para melhor filme, melhor diretor, para o norte-americano Wes Anderson, e melhor roteiro original; música original, fotografia, edição, design de produção, figurino, maquiagem e cabelo e som. Fiennes foi indicado a melhor ator principal.

Birdman , uma sátira do show business, do diretor mexicano Alejandro Iñárritu, foi indicado a melhor filme, melhor diretor, roteiro original, música original, fotografia, edição e som. Michael Keaton concorre a melhor ator enquanto Edward Norton foi indicado ao prêmio para ator coadjuvante e Emma Stone, atriz coadjuvante. , uma sátira do show business, do diretor mexicano Alejandro Iñárritu, foi indicado a melhor filme, melhor diretor, roteiro original, música original, fotografia, edição e som. Michael Keaton concorre a melhor ator enquanto Edward Norton foi indicado ao prêmio para ator coadjuvante e Emma Stone, atriz coadjuvante.

A Teoria de Tudo , uma cinebiografia de cientista Stephen Hawking feita pelo diretor britânico James Marsh, foi indicada para melhor filme, filme britânico notável, diretor, roteiro original, música original, edição, figurino e maquiagem e cabelo. O inglês Eddie Redmayne é cotado para ator principal, enquanto Felicity Jones foi indiada para o prêmio de atriz principal. , uma cinebiografia de cientista Stephen Hawking feita pelo diretor britânico James Marsh, foi indicada para melhor filme, filme britânico notável, diretor, roteiro original, música original, edição, figurino e maquiagem e cabelo. O inglês Eddie Redmayne é cotado para ator principal, enquanto Felicity Jones foi indiada para o prêmio de atriz principal.

O Jogo da Imitação sobre Alan Turing, que quebrou os códigos alemães na Segunda guerra Mundial, dirigido pelo norueguês Morten Tyldum, foi indicado para melhor filme, filme britânico notável, roteiro original, edição, design de produção, figurino e som. Benedict Cumberbatch foi nomeado para ator principal e Keira Knightley, melhor atriz coadjuvante. sobre Alan Turing, que quebrou os códigos alemães na Segunda guerra Mundial, dirigido pelo norueguês Morten Tyldum, foi indicado para melhor filme, filme britânico notável, roteiro original, edição, design de produção, figurino e som. Benedict Cumberbatch foi nomeado para ator principal e Keira Knightley, melhor atriz coadjuvante.

O diretor norte-americano Richard Linklater, de Boyhood – Da Infância à Juventude, filmado ao longo de um período de 12 anos usando o mesmo elenco, recebeu cinco indicações, assim como o diretor norte-americano Damien Chazelle Whiplash – Em Busca da Perfeição que retrata um instrutor de música que instiga os alunos a irem além de seus limites.

Houve quatro indicações cada para Mr. Turner, o retrato de pintor de paisagens JMW Turner, feito pelo diretor britânico Mike Leigh, o épico espacial Intertstellar, do diretor britânico Christopher Nolan, e O Abutre, sobre um videocinegrafista que filma horríveis acidentes.

Entre os candidatos a filme em língua não inglesa, destaque para Trash - A Esperança Vem do Lixo, uma coproduçãodo Brasil com o Reino Unido. Dirigido por Stephen Daldry (Billy Elliot), traz no elenco Rooney Mara, Martin Sheen, Wagner Moura e Selton Mello. O longa disputará o prêmio com Ida, da Polônia, Leviatã, da Rússia. The Lunchbox, da Índia e Dois Dias, Uma Noite, da Bélgica-França.

Veja lista dos principais indicados: