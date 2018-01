‘Transformers – O Último Cavaleiro’: menor renda da franquia em estreia

LOS ANGELES – Parece que a franquia ‘Transformers’ está enferrujada. Dados sugerem que ‘Transformers – O Último Cavaleiro’, o quinto filme da série dirigida por Michael Bay, arrecadou US$ 69,1 milhões nos cinemas dos Estados Unidos nos cinco dias de seu final de semana de estreia. Longa tem estreia prevista no Brasil em 20 de julho.

É o valor mais baixo da franquia, cujo primeiro título arrecadou US$ 70,5 milhões em 2007. ‘O Último Cavaleiro’ teve um custo de produção estimado em US$ 217 milhões.

Os números fazem do lançamento o mais recente de uma leva de blockbusters do verão norte-americano que se voltam para as bilheterias estrangeiras para ter chance de lucro - na China, a sequência da série de ação arrecadou US$ 41 milhões só no dia da estreia.

A renda internacional acumulada projetada até o domingo é de US$ 196,2 milhões, sendo US$ 123,4 milhões das salas chinesas.

‘O Último Cavaleiro’ chega em um momento no qual o estúdio Paramount está precisando de um grande sucesso de público devido aos fiascos ‘Baywatch’ e ‘A Vigilante do Amanhã – Ghost in the Shell’.

Embora o ‘Transformers’ mais recente tenha sido anunciado como o “capítulo final” e o último sob os cuidados de Bay, a franquia vai continuar. A Paramount tem ao menos mais dois títulos em mente, incluindo um filme derivado da saga que pode ser estrelado por Hailee Steinfeld.

A franquia tem um histórico de lucros imensos e de ótimos resultados nas sequências. Juntos, os quatro primeiros filmes renderam mais de US$ 1,3 bilhão domesticamente e bem mais de US$ 3,5 bilhões no exterior.

A aventura mais recente gira em torno de uma aliança entre Bumblebee, Cade Yeager - que Mark Wahlberg também interpretou em 'A Era da Extinção', de 2014 - e os personagens vividos por Anthony Hopkins e Laura Haddock, estreantes na franquia, que juntos salvam o mundo.

As plateias deram ao filme uma nota B+, segundo a empresa de medição CinemaScore, mas a maioria dos críticos o rejeitou - sua aprovação atual é de 15% no site de resenhas Rotten Tomatoes.

'O Último Cavaleiro' foi imbatível nas bilheterias no final de semana, mas alguns lançamentos independentes mostraram força. A refilmagem 'O Estranho Que Nós Amamos', de Sofia Coppola, foi exibida em apenas quatro cinemas e deve render US$ 240.545 antes de entrar em cartaz em mais 500 salas no próximo fim de semana.

'Mulher-Maravilha' continua a registrar números impressionantes e se manteve na segunda colocação em seu quarto final de semana de exibição. Neste fim de semana deve arrecadar mais US$ 25,2 milhões, totalizando US$ 318,4 milhões só no mercado norte-americano.