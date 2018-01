'Transformers: O Último Cavaleiro' lidera indicações ao Framboesa de Ouro

A sequência de Transformers, O Último Cavaleiro, é a líder de indicações para o Framboesa de Ouro, o 38th Annual Golden Raspberry (Razzie®) Awards, concorrendo em nove categorias, incluindo pior filme.

O filme compete com Cinquenta Tons Mais Escuros e o remake de A Múmia, com Tom Cruise. Veja abaixo a lista completa dos indicados.

Segundo a nota divulgada pela organização do prêmio, a reciclagem de Hollywood atingiu um pico em 2017: dos 100 filmes com maior bilheteria, 87 eram sequências, remakes ou filmes claramente inspirados em produções anteriores.

Os vencedores do Framboesa de Ouro serão anunciados no dia 3 de março, sábado. O júri do prêmio é composto por mais de mil produtores de cinema, jornalistas e formadores de opinião dos EUA e de 25 países).

Veja a lista de indicados:

PIOR FILME

Baywatch

The Emoji Movie

Cinquenta Tons Mais Escuros

A Múmia

Transformers: O Último Cavaleiro

PIOR ATRIZ

Katherine Heigl / Unforgettable

Dakota Johnson / Cinquenta Tons Mais Escuros

Jennifer Lawrence / Mother!

Tyler Perry / BOO! 2: A Medea Halloween

Emma Watson / The Circle

PIOR ATOR

Tom Cruise / A Múmia

Johnny Depp / Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

Jamie Dornan / Cinquenta Tons Mais Escuros

Zac Efron / Baywatch

Mark Wahlberg / Daddy's Home 2 & Transformers: O Último Cavaleiro

PIOR ATOR COADJUVANTE

Javier Bardem / Mother! & Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

Russell Crowe / A Múmia

Josh Duhamel / Transformers: O Último Cavaleiro

Mel Gibson / Daddy's Home 2

Anthony Hopkins / Collide & Transformers: O Último Cavaleiro

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Kim Basinger / Cinquenta Tons Mais Escuros

Sofia Boutella / A Múmia

Laura Haddock / Transformers: O Último Cavaleiro

Goldie Hawn / Snatched

Susan Sarandon / A Bad Moms Christmas

PIOR COMBINAÇÃO NA TELA

Qualquer combinação de dois personagens, brinquedos ou posições sexuais / Cinquenta Tons Mais Escuros

Qualquer combinação de dois humanos, robôs ou explosões / Transformers: O Último Cavaleiro

Dois emojis quaisquer / The Emoji Movie

Johnny Depp e sua interpretação manjada de bêbado / Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

Tyler Perry e qualquer figurino / BOO! 2: A Madea Halloween

PIOR REMAKE OU SEQUÊNCIA

Baywatch

BOO 2: A Medea Halloween

Cinquenta Tons Mais Escuros

A Múmia

Transformers: O Último Cavaleiro

PIOR DIRETOR

Darren Aronofsky / Mother!

Michael Bay / Transformers: O Último Cavaleiro

James Foley / Cinquenta Tons Mais Escuros

Alex Kurtzman / A Múmia

Anthony (Tony) Leonidis / The Emoji Movie

PIOR ROTEIRO

Baywatch

The Emoji Movie

Cinquenta Tons Mais Escuros

A Múmia

Transformers: O Último Cavaleiro