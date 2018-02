'Transformers' lidera indicações ao Framboesa de Ouro

O espetáculo de efeitos especiais do diretor Michael Bay Transformers: a Era da Extinção foi o filme líder absoluto ao receber sete nomeações ao prêmio Framboesa, incluindo pior fotografia, roteiro e direção.

O longa de ação fantástica Hércules e o filme de inspiração religiosa Saving Christmas, que estrela Kirk Cameron, vieram logo atrás com seis indicações cada entre as piores realizações em cinema do ano, revelaram na terça-feira os organizadores do 35o Prêmio Framboesa de Ouro, antes do anúncio formal marcado para esta quarta.

Os vencedores dos Razzies, como são conhecidas as estatuetas em formato de framboesa, uma antítese satírica anual à temporada de premiações em Hollywood, serão conhecidos em 21 de fevereiro, mesma noite do Oscar.

Transformers foi o filme com a quinta maior bilheteria nos Estados Unidos em 2014, com 245 milhões de dólares arrecadados em ingressos. O longa rendeu mais de 1 bilhão de dólares em todo mundo.

As indicações a pior filme também incluem Hércules, Saving Christmas, a comédia de ação As Tartarugas Ninja, e o suspense O Apocalipse, estrelado por Nicolas Cage.

Os organizadores classificaram o competidores deste ano como “o equivalente cinematográfico de pneus recauchutados.”

A atriz Cameron Diaz concorre a uma das estatuetas de framboesa pintada de ouro na categoria pior atriz de comédia romântica por suas atuações em Mulheres ao Ataque e Sex Tape: Perdido na Nuvem, assim como ao prêmio de pior atriz coadjuvante por Annie. Ela compartilha uma indicação a pior interação em cena com Jason Segel, coestrela de Sex Tape.

Seth MacFarlane também recebeu múltiplas indicações por sua sátira western Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola, incluindo pior ator, pior diretor e pior interação em cena, junto com Charlize Theron.

O eterno favorito à Framboesa de Ouro Adam Sandler recebeu apenas uma indicação este ano, por seu papel na comédia romântica Juntos e Misturados. Sua coadjuvante Drew Barrymore também recebeu uma indicação por seu papel no filme.

O vencedor de uma nova categoria, o prêmio redentor, será escolhido por meio de votação online. O prêmio vai honrar vencedores da Framboesa no passado que recentemente tiveram seus feitos no cinema devidamente reconhecidos. Os nomeados são Ben Affleck, Jennifer Aniston, Mike Meyers, Keanu Reeves e Kristen Stweart. Os vencedores serão escolhidos pelos membros da Fundação do Prêmio Framboesa de Ouro, grupo aberto ao público.

Pior filme

Kirk Cameron's Saving Christmas

O Apocalipse

The Legend of Hercules

As Tartarugas Ninja Transformers 4