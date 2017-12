‘Transformers’ ganha novos filmes em 2017, 2018 e 2019

Os próximos três filmes da franquia Transformers estão programados para estrear entre 2017 e 2019, informou a Variety. O quinto filme deve chegar aos cinemas americanos no dia 23 de junho de 2017, enquanto Transformers 6 e Transformers 7 estão previstos para 8 de junho de 2018 e 28 de junho de 2019, respectivamente.

Os filmes darão continuidade à Transformers: A Era da Extinção, que estreou em 2014 e arrecadou, no mundo todo, US$ 1,1 milhão. No total, os quatro filmes baseados nos populares personagens e jogos da Hasbro acumularam US$ 3,7 milhões em bilheteria.

Espera-se que Michael Bay, diretor dos quatro primeiros filmes da série, fique responsável também pelo próximo. A primeira trilogia foi protagonizada por Shia LaBeouf, mas o quarto título contou com Mark Wahlberg como a estrela principal. A previsão é que Wahlberg seja novamente o protagonista.