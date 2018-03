'Transformers' bate recorde de bilheteria no Reino Unido em 2009

O filme rico em efeitos especiais sobre uma guerra entre aliens e robôs arrecadou 8,3 milhões de libras em seus três primeiros dias em cartaz, superando o recorde anterior de 6,9 milhões de libras marcado no início do mês pelo mais recente "Exterminador do Futuro".

A comédia "Se Beber, Não Case," número 1 nas bilheterias no fim de semana passada, caiu para o segundo lugar, logo acima de "Uma Noite no Museu 2", com Ben Stiller, que conservou a terceira colocação.

"O Exterminador do Futuro - A Salvação", quarto filme da franquia e o primeiro sem Arnold Schwarzenegger, caiu duas posições, para a quarta.

"Anjos e Demônios", a sequência de "O Código Da Vinci", se manteve no quinto lugar, enquanto "Arraste-me para o Inferno," de Sam Raimi, sobre maldições e caos no mundo bancário, caiu duas posições, para a sexta.

"Star Trek", remake do seriado de TV clássico dos anos 1960, foi o sétimo colocado, e o ex-jogador de futebol Eric Cantona conservou o oitavo lugar com "Looking for Eric".

"Aniversário Macabro" caiu duas posições, para a nona, e "Tinha Que Ser Você", com Dustin Hoffman e Emma Thompson, caiu para o décimo lugar.