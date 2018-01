Transformers 4 bate recorde na China e arrecada mais de US$ 310 milhões

PEQUIM - O quarto filme da saga 'Transformers - A Era da Extinção', fechou seu mês de exibição nos cinemas da China com uma arrecadação de US$ 317,2 milhões, batendo todos os recordes no país asiático. A informação é do jornal Beijing News.

O longa estreou no dia 27 de junho no país e a venda de ingressos já superou a de Avatar - que por cinco anos foi o recordista, com arrecadação de US$ 224 milhões. O filme, que teve locação em cidades chinesas, também teve a melhor estreia da história chinesa, com US$ 32,2 milhões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo com as restrições governamentais para exibição de filmes estrangeiros no país, Tranformers foi o longa americano que ocupou o maior número de salas de cinemas no país, estando em cartaz em 64% das telonas.

Uma das explicações para o sucesso do longa na China pode ser o aumento do número de cinemas nos últimos anos, assim como o investimento em salas com a tecnologia 3D.