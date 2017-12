'Transformers 4: A Era da Extinção' estreia na quinta em Hong Kong

A quarta edição da série "Transformers" deve se tornar um dos filmes de maior bilheteria de 2014, já que os três filmes anteriores geraram 2,7 bilhões de dólares em vendas de ingressos nas bilheterias mundiais.

A série tem um desempenho particularmente bom na China, que é agora o segundo maior mercado de cinema do mundo, e a Paramount Pictures tomou medidas para seduzir o público chinês com a sua mais recente edição.

As filmagens ocorreram em Hong Kong e três cidades da China continental, incluindo cenas na Grande Muralha. A atriz chinesa Li Bingbing foi escalada para o filme, e quatro papéis menores foram dados a atores escolhidos a partir de um reality show chinês.

Na última quinta-feira o filme fez a sua grande pré-estreia mundial em Hong Kong. Foi o primeiro filme de Hollywood a escolher esse centro financeiro asiático para o lançamento. O diretor Michael Bay e seu elenco de estrelas, incluindo Mark Wahlberg, Kelsey Grammer e Stanley Tucci, enfrentaram uma chuva torrencial ao caminhar no tapete vermelho.

Depois disso, eles foram para Xangai, onde "Transformers 4" foi escolhido para encerrar um festival de cinema local.

"Garantir que temos o melhor filme para a Ásia e para a China é definitivamente parte da estratégia", disse Rob Moore, vice-presidente da Paramount Pictures.

Um dia depois da estreia em Hong Kong o filme será lançado mundialmente.

Moore disse esperar que a bilheteria para "Transformers 4" na China ultrapassem os 165 milhões de dólares ganhos com "O Lado Oculto da Lua", em 2011.

Nos Estados Unidos e no Canadá, "A Era da Extinção" deve conseguir 265 milhões de dólares, de acordo com uma projeção do Boxoffice.com. A Paramount gastou mais de 200 milhões de dólares para fazer o filme.

As filmagens na China causaram alguns aborrecimentos para os produtores. Na semana passada, por exemplo, um patrocinador chinês exigiu uma nova edição de "A Era da Extinção", afirmando que a Paramount não cumpriu um contrato para exibir o prédio da empresa no filme.

Na segunda-feira, um porta-voz da Paramount disse que as questões foram resolvidas sem qualquer edição no filme.

(Reportagem adicional de Lisa Richwine em Los Angeles)